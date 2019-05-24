Erzurum'da yolda engellilerin dayanışması

Merkez Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan engelliler, programın sonunda dağıldı. Vücudunun yüzde 90'ını kullanamayan Fetullah Hırtızlı'nın aracının aküsü 100 metre gittikten sonra bitti. Ellerini kullanamadığı için yol ortasında kalan Hırtızlı'nın yardımına, yine kendisi gibi yüzde 90 engelli olan Ferhat Kırıcı yetişti. Çevredekilerin de yardımı ile Hırtızlı'nın tekerlekli sandalyesi Kırıcının tekerlekli sandalyesine bağlandı. Trafikte ilerleyen engelli araçları kaldırma çıkamayınca yine çevredekiler yardım etti. İki engelli, araçlarını Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüs durağına girip, araçlarını şarj etti.

Kırıcı ve Hırtızlı, kendilerine yardım edenlere el sallayarak teşekkür etti.

DHA