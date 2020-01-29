Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9498
  • 6,5432
  • 299.69
  • 120565
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına özel harekat destekli 'şafak' operasyonu

Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına özel harekat destekli 'şafak' operasyonu

Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına özel harekat destekli 'şafak' operasyonu

Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde, uyuşturucu ticareti ve sevkıyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.      

Ekipler, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde ''torbacı'' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle 9 adrese eş zamanlı operasyon yapan polis, şüpheli 5 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, biri kurusıkı olmak üzere 9 tabanca, bir tüfek, tarihi eser niteliği taşıyan birer küp, kılıç ile 4 hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.      

(AA)

 


'Sinan'ın bana 'Gel' demesi yeter'
Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli'yi sevindirecek hamle
IMDb'nin zirvesinde
750 bin TL'ye reklam anlaşması
Ceyda Ateş'ten duygusal veda
<p>Edinilen bilgiye göre, Kırşehir’deki Uzun Çarşı’da meydana gelen olayda F.E. isimli kadın, dükkan

Tokat Attı, Çarşı Karıştı...O Anlar Kamerada

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Pelikanlar Kocadere Göleti'nde güzel görüntüler oluşturdu

Kobe Bryant'ın helikopter kazasının enkaz görüntüleri yayınlandı