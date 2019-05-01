Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9538
  • 6,6968
  • 245.123
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Erzurum'da kaybolan 10 yaşındaki Berat 26 saat sonra bulundu

Erzurum'da kaybolan 10 yaşındaki Berat 26 saat sonra bulundu

Erzurum'da kaybolan 10 yaşındaki Berat 26 saat sonra bulundu

Erzurum'un Narman ilçesinin Koçkaya köyünde dün saat 16.30 sıralarında kaybolan Berat Akdemir (10), olaydan 26 saat sonra, bugün saat 18.30'da bulundu.

Yolunu kaybedince geceyi dağlık arazide geçiren Berat'ın meranın bulunduğu dağın arkasındaki Oltu ilçesine bağlı Damarlıtaş köyüne kadar yürüdüğü öğrenildi. Buradaki dağlık alanda Damarlıtaş köyünün çobanı tarafından bulunan Berat, köye götürüldü. Yaklaşık 10 kilometre yürüyen çocuğu gören köylüler hemen jandarmaya haber verdi. Jandarma ve Akdemir Ailesi gelene kadar köylüler, korkan ve bitkin düşen çocuğa yiyecek verdi. Haber üzerine arama çalışmalarını yarım bırakan ekipler de, Berat Akdemir'i almak için Damarlıtaş köyüne gitti. Oğullarına sağ salim kavuşan aile sevinç gözyaşı döktü.

Berat Akdemir jandarma ve arama kurtarma köpekleriyle fotoğraf çektirdi. Berat, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Narman Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman'ın annesi herkesi hayrete düşürdü!
Teoman Serdar Ortaç'ın aranjör fiyatı hakkındaki tartışmasına cevap verdi
Ezgi Mola Mustafa Sakallı ile evlenecek mi?
'Mutlu yaşlar canım oğlum'
Deren Talu annesinin izinden gidiyor! Teklifi kabul etti...
3600 ek gösterge bekleyen yüz binlerce memur ve emeklinin gözü Meclis’te. Mayıs ortasına yetiştirilm

Memur Ve Emekliye Ek Zam Müjdesi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Tarihi eserlerin sahtesini yapıp satmışlar