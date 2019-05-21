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  3. Erzurum'da husumetli taraflar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Erzurum'da husumetli taraflar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Erzurum'da husumetli taraflar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Erzurum’da iki taraf arasında çıkan kavgada bir kişi kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Erzurum Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki grup ilk önce sözlü olarak tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.Ç. yanında bulundurduğu bıçakla ismi öğrenilemeyen şahsı kalbinden bıçakladı. Bıçaklanan şahsın yakınları karşı tarafa tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Cumhuriyet Caddesi adeta savaş alanına döndü.

Yaralı şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri tarafları zor sakinleştirdi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA

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