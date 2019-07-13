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  3. Erzurum'da arazi kavgası! 11 kişi yaralandı

Erzurum'da arazi kavgası! 11 kişi yaralandı

Erzurum'da arazi kavgası! 11 kişi yaralandı

Erzurum’un Horasan ilçesinde arazi anlaşması nedeniyle husumetli olan iki aile arasında çıkan kavgada 2’si ağır, 11 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Çamlıkale köyünde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle köy muhtarının da içinde olduğu amca çocukları ve yeğenleri arasında tartışma çıktı Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Horasan Devlet Hastanesine getirilen yaralılar Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı ve silahlı kavgada, iki aileden 2’si ağır 11 kişi yaralandı. 

Çevredeki köylülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Horasan Devlet Hastanesi ve Erzurum’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 
Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alarak kavgayla ilgili soruşturma başlattı. 
(İHA) 

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