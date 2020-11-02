Erzurum soğan dolması, günün araştırılan yemekleri arasında yerini aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Onur Topçu'nun sunumu ile renklenen Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler Erzurum yöresine ait soğan dolması yapacaklar. Gelinler en lezzetli yemeği yapmak için tüm hünerlerini sergilerken, kayıvalideler ise kendi gelinlerini bulmaya çalışacak. İzleyiciler de bugünün yemeği olan Erzurum soğan dolması tarifini araştırmaya başladı. Erzurum soğan dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Erzurum soğan dolması tarifi ve malzemeleri

ERZURUM SOĞAN DOLMASI MALZEMELERİ

5-6 adet iri kuru soğan

Yarım kg. orta yağlı kıyma

1 çay bardağı pirinç

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı reyhan

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

ERZURUM SOĞAN DOLMASI NASIL YAPILIR?

Soğanların bir tanesi ayrılır. Diğer soğanların başları kesilir ve dış kabukları soyulur. Bir yanından dikey olarak yarıya kadar kesilir. Arası açılmadan tuzlanır. Tencereye az su konularak kısık ateşte, soğanlar kesilen yerden ayrılıncaya kadar haşlanır. Haşlanan soğanlar alınarak her katı yırtılmadan yaprak yaprak ayrılır. Diğer soğan yemeklik küçük küçük doğranır, bir kaba alınır.

Pirinç, kıyma, salça, tereyağı, reyhan, karabiber ve tuz bir çay bardağı su ile birlikte karıştırılarak dolma içi hazırlanır. Hazırlanan içten, soğanın büyük yapraklarının içine konularak sarılır. Tencereye dizilir. Çok az su konularak kısık ateşte suyunu çekip içindeki yağı salıncaya kadar pişirilir.