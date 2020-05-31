Erzincan'da, yüzen adalara ilgi

Erzincan- Gümüşhane yolunun 30’uncu kilometresindeki Ahmediye köyü yakınlarında bulunan Ahmetli Gölü, ilginç doğa özelliğiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 100 metrekare genişliğindeki gölün içinde bulunan adalar, zamanla hareket ediyor. Toprakla bağlantısı olmayan yüzen adalar, yıl boyunca yer değiştiriyor. Bölgede yaşayanların ilgisini çeken yüzen adaları ziyaret eden, diş teknisyeni ve doğa tutkunu Arslan Demir, kalası kürek yaparak, gölün içinde tur attı.

2000'li yılların başında keşfedilen adayı zaman zaman ziyaret ettiğini belirten Arslan Demir, "Bölgede yaşayanlar buradaki bir rivayeti anlatırlar. Kervan yolu üzerindeki bu gölden bir düğün konvoyunun geçtiği sırada göle düşerek kayboldukları söylenir. Gelin ve damadın da adaya dönüştüğü zaman zaman hareket ederek gölün ortasında buluştukları anlatılır. Her yıl yerli ve yabancı birçok kişi ziyaret ediyor. Ülkemizde nadiren bulunan göller arasındaki Ahmetli Gölü’nün turizme açılmasını ve herkesin burayı görmesini istiyoruz" diye konuştu.