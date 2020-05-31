Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8223
  • 7,5691
  • 379.237
  • 105520
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Erzincan'da, yüzen adalara ilgi
31 Mayıs 2020 Pazar 11:02 | Son Güncelleme:

Erzincan'da, yüzen adalara ilgi

Erzincan'da, yüzen adalara ilgi

Erzincan'da, deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Ahmediye köyü yakınlarında bulunan yüzen adalar, halkın ilgisini çekiyor. Toprakla bağlantısı olmayan yüzen adalar, yıl boyunca yer değiştiriyor.

Erzincan- Gümüşhane yolunun 30’uncu kilometresindeki Ahmediye köyü yakınlarında bulunan Ahmetli Gölü, ilginç doğa özelliğiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 100 metrekare genişliğindeki gölün içinde bulunan adalar, zamanla hareket ediyor. Toprakla bağlantısı olmayan yüzen adalar, yıl boyunca yer değiştiriyor. Bölgede yaşayanların ilgisini çeken yüzen adaları ziyaret eden, diş teknisyeni ve doğa tutkunu Arslan Demir, kalası kürek yaparak, gölün içinde tur attı.

2000'li yılların başında keşfedilen adayı zaman zaman ziyaret ettiğini belirten Arslan Demir, "Bölgede yaşayanlar buradaki bir rivayeti anlatırlar. Kervan yolu üzerindeki bu gölden bir düğün konvoyunun geçtiği sırada göle düşerek kayboldukları söylenir. Gelin ve damadın da adaya dönüştüğü zaman zaman hareket ederek gölün ortasında buluştukları anlatılır. Her yıl yerli ve yabancı birçok kişi ziyaret ediyor. Ülkemizde nadiren bulunan göller arasındaki Ahmetli Gölü’nün turizme açılmasını ve herkesin burayı görmesini istiyoruz" diye konuştu.


Fırsatçılar iş başında... 'Bu insafsızlıktır!'
Türkiye'de salgın ne zaman bitecek? Tarih verdi
Diyarbakır'daki silahlı saldırıyla ilgili önemli gelişme
Yıl boyunca yer değiştiriyor... Büyük ilgi görüyor!
2 yıl önce internetten görüp merak sardı... Siparişlere yetişemiyor!
NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldı

NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edilerek açılışa hazırlandı

İstanbul'un yeni şifa merkezleri yarın hizmete açılacak