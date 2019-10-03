Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7005
  • 6,2479
  • 274.839
  • 104319
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Erzincan'da yıldırım düştü: 2 asker yaralı

Erzincan'da yıldırım düştü: 2 asker yaralı

Erzincan'da yıldırım düştü: 2 asker yaralı

Erzincan kırsalında arama tarama faaliyetinde bulunan askerlerin bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu 2 uzman çavuş hafif yaralandı.

Kemah ilçesi kırsalında arama tarama faaliyetleri yürüten Alp Karakolu'na bağlı askerlerin yakınına yıldırım düştü. Hafif yaralanan 2 uzman çavuş, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Özdemir, Can Yaman defterini tamamen kapattı
Yemekte buluştular! 'Yaşasın Buse'li hayat'
Bilinçli anne Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali için...
Açelya Topaloğlu ve Kenan Acar aşklarını ilan ettiler! İlk paylaşım...
Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu oldu!
<p>Mısır’ın açtığı davanın sonuçlanması üzerine, Metropolitan Sanat Müzesi yaklaşık 4 milyon dolara

2 Bin 100 Yıllık Antik Yaldızlı Tabut Yeniden Mısır´da

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erzurum'da 3 bin yıllık kale keşfedildi! Her biri 1.5 ton ağırlığında

ABD'den kıtalar arası balistik füze testi