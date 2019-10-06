Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Erzincan'da polis aracıyla taksi çarpıştı: 3 yaralı

Erzincan'da polis aracıyla taksi çarpıştı: 3 yaralı

Erzincan'da polis aracıyla taksi çarpıştı: 3 yaralı

Erzincan'da polis aracıyla ticari taksinin çarpışması sonucu ikisi polis 3 kişi yaralandı.

 Erzurum-Erzincan kara yolunda seyir halindeki İl Emniyet Müdürlüğüne ait 24 AAH 347 sivil plakalı kamyonet, Yeni Sanayi Kavşağı'nda Süleyman Özdaş'ın kullandığı 24 T 0007 plakalı taksiyle çarpıştı. Kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan polis memurları ve taksi şoförü Özdaş, AFAD görevlilerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan Erzincan-Erzurum kara yolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kardashianlar eskilerini  internetten satıyor 
Miray Daner'den Kubilay Aka sorusuna yanıt
'Yaşadıklarım çok ağır dua edin'
Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! Bundan sonra orada yaşayacak...
Ortalık karıştı! Hadise'den Demet Akalın açıklaması geldi

Etnospor´da Okçular Hünerlerini Gösterdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kalp şeklindeki armuda sevgili ilgisi

Arslantepe’de 5 bin 700 yıllık çocuk iskeleti bulundu