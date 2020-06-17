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  3. Erzincan'da nadir rastlanılan benekli Anadolu semenderleri görüntülendi
17 Haziran 2020 Çarşamba 09:27 | Son Güncelleme:

Erzincan'da nadir rastlanılan benekli Anadolu semenderleri görüntülendi

Erzincan'da nadir rastlanılan benekli Anadolu semenderleri görüntülendi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde koruma altında bulunan benekli Anadolu semenderleri görüntülendi.

Kemaliye ilçesinde yağmurların ardından görülen, nesli tükenme tehlikesi altındaki ’Anadolu benekli semenderi’, ilçenin simgesi haline geldi. Türkiye’de Muş, Bingöl, Malatya ve Bitlis’te varlıkları tespit edilen ’Anadolu benekli semenderi’ Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yağmurlarla yeniden görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Ahmet Yeltekin, nadir hayvanlardan biri olan semenderin uzun yıllardır bazı ilçelerde görüldüğünü ve halk tarafından benimsendiğini ifade etti.

Genelde yağmur sonrası ortaya çıkan semenderlerin, son yıllarda bölge genelinde daha fazla görülmeye başlandığı öğrenildi.

2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” dahilinde tespit edilen benekli semenderlerle ilgili her yıl izleme çalışması yapıldığı bildirildi.

(İHA)

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