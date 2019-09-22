Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Erzincan'da muhtarlık kavgası: 4 yaralı

Erzincan'da muhtarlık kavgası: 4 yaralı

Erzincan'da muhtarlık kavgası: 4 yaralı

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mantarlı köyünde 31 Mart’taki muhtarlık seçimlerinin ardından aralarında husumet oluşan iki grup arasında Mercan beldesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mantarlı köyünde ikamet eden R.G. ve oğlu T.Ö.G. ile muhtarlık seçimleri nedeniyle aralarında husumet bulunan E.Ç., A.A.Ç., ve Z.Ç., Mercan beldesinde karşılaştı. İki gurup arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. 

Kavgada bıçak darbesi alarak yaralanan 4 kişi ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri hastanede tarafların yakınlarının karşı karşıya gelip herhangi olumsuz bir hadiseye neden olmamaları için yoğun güvenlik tedbiri aldı. Çevik kuvvet polisleri de hastane önünde hazır bulundu. Jandarma ekipleri de olaya karışan R.G.’yi gözaltına alarak köyün girişini güvenlik açısından kapattı. Köye giriş çıkışlar bir süreliğine kontrollü olarak yapıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hayali Belgin Doruk
'Kim Milyoner Olmak İster'de doğru karar'
Ünlülerden Neslican paylaşımı
Yağmura çamura inat konser
Aleyna Tilki'den Mevlana hamlesi
<p>Çanakkale´nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyü yakınında yer alan antik çağın önemli liman kenti Pa

18 Asırlık Parion Antik Kenti´nin Surları Gün Yüzüne Çıkıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Başkan Erdoğan sigaradan daha zararlı demişti! İşte nargile içmemek için 21 neden

Dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor! 'Bu sistem dünyada sadece bizde var'