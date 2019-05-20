Erzincan'da çaldığı otomobille kaza yapan hırsız kayıplara karıştı

Mehmet Yeşilbaş'a ait 24 AP 532 plakalı otomobil, Başbağlar Mahallesi'nde evinin önünde park halindeyken kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından "düz kontak" yapılarak çalındı.

Kentte araçla bir müddet seyir halinde olan şüpheli, Dedekorkut Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili devirdi. Kazanın ardından bir şüphelinin araç içerisinden çıkarak bölgeden uzaklaştığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, ters dönen araçta yaptıkları incelemede otomobilde kimsenin bulunmadığını tespit etti.

ARACININ ÇALINDIĞINI POLİS EKİPLERİNDEN ÖĞRENDİ

Plakadan sorgu yapan ekipler, araç sahibi Mehmet Yeşilbaş'a ulaşarak kaza yapan otomobilinin yanına gelmesini istedi. Şaşkınlık geçiren araç sahibi otomobilini en son evinin önünde park halinde bıraktığını ve uyumak için evine çıktığını söyleyerek kazadan haberi olmadığını belirtti.

Ekipler tarafından olay yerine getirilen Yeşilbaş, hurdaya dönen aracının başında şaşkınlık yaşadı. Olay yeri inceleme ekipleri ise devrilen araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Yeşilbaş yaptığı açıklamada, otomobilini gece evinin bahçesine park ettiğini ve ardından istirahat etmek için evine çıktığını ifade etti.

Kendisinden başka aileden herhangi birisinin aracı kullanamayacağını aktaran Yeşilbaş, "Eşimle birlikte köye gitmiştik, saat 23.00 sıralarında evimize döndük. Ben istirahat etmek için evime gittim ve uyudum. Polis ekipleri kayıtlı telefonumdan bana ulaşarak otomobilimin kaza yaptığını söylediler. O ana kadar aracımın evimin önünde park halinde olduğunu düşünüyordum." dedi

"BİR ŞÜPHELİ KOŞARAK OLAY YERİNDEN AYRILDI"

Görgü tanıklarından Murat Eygül ise evinde oturduğu sırada bir gürültü duyduğunu söyleyerek, "Evde oturduğum sırada bir gürültü duydum. Bunun üzerine pencereden dışarıya baktığımda bir otomobilin ters döndüğünü ve içerisinden genç bir kişinin çıkarak hızlıca olay yerinden ayrılıp tren garına doğru koştuğunu gördüm. Kazanın ardından polis ekiplerine haber verdim. Kaza yerinden ayrılan şüphelinin durumunun ne olduğunu bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Kaza sonrası polis ekipleri zanlının eşkalini belirlemek için çalışma başlattı.

(AA)