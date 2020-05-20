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  3. Erzincan'da 'beyaz gelincik' görüntülendi

Erzincan'da 'beyaz gelincik' görüntülendi

Erzincan'da 'beyaz gelincik' görüntülendi

Erzincan'ın Çağlayan beldesi yakınlarında beyaz kürklü gelincik fotokapanla görüntülendi. Gelinciğin muhtemelen aç kaldığı için köy içine kadar geldiği tahmin edildi.

Vatandaşlar, nadir görüntülenen bu türlerin korunması için herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Öte yandan beyaz gelinciğin aslında farklı bir tür olmadığı, gelinciklerin kış aylarında beyaz tonlarına, yaz aylarında ise kahverengi rengine büründüğü belirtiliyor.

Erzincan’da Mayıs ayında fotokapana yansıyan beyaz kürklü gelinciğin daha renk değiştirmediği görüldü.


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