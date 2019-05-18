Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Erzincan'da 2 saatte yakaladılar... Tam 83 kilo

Erzincan'da 2 saatte yakaladılar... Tam 83 kilo

Erzincan'da 2 saatte yakaladılar... Tam 83 kilo

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde ava çıkan balıkçılar, 83 kilogram ağırlığında, 180 santim boyunda dev turna balığı yakaladı. Balık kilosu 40 TL'den satışa sunuldu.

Erzincan'a 151 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde amatör balıkçılar dev turna balığı yakaladı.  Yaklaşık 2 saat süren mücadele ile sudan çıkartılan balık, halk pazarında satışa sunuldu. Balığı yakalayan olta balıkçısı Serdar Mercan (42), "Fırat Nehri'nde oltaya balık yapıştı. İki saat uğraştıktan sonra balığı sudan çıkartabildim. Balık 180 santim boyunda ve 83 kilogram ağırlığında. Şu an Erzincan rekoru bende. Kendimi bildim bileli balıkçıyım. İlk kez böyle bu büyüklükle balık tuttum" dedi. 

Görenleri şaşkına çeviren dev turna balığıyla bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İbrahim Tatlıses üzüntüsünü paylaştı: Hoşçakal oğlum
Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e övgü dolu sözler!
Mehmet Ali Erbil'in 'Süper Kaynanası' olarak tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Ezgi Mola evlilik teklifi mi aldı?
Usta sanatçı Filiz Akın'dan hayranlarını korkutan haber
Sahursuz oruç tutulmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Ayça Kaya, sahur sofralarında muhakkak bulunmas

Sahursuz Oruç Tutulmamalı | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Selena Gomez: Sosyal medya toplum için zararlı

Hayvanların komik halleri