Erzincan'da 2 saatte yakaladılar... Tam 83 kilo

Erzincan'a 151 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde amatör balıkçılar dev turna balığı yakaladı. Yaklaşık 2 saat süren mücadele ile sudan çıkartılan balık, halk pazarında satışa sunuldu. Balığı yakalayan olta balıkçısı Serdar Mercan (42), "Fırat Nehri'nde oltaya balık yapıştı. İki saat uğraştıktan sonra balığı sudan çıkartabildim. Balık 180 santim boyunda ve 83 kilogram ağırlığında. Şu an Erzincan rekoru bende. Kendimi bildim bileli balıkçıyım. İlk kez böyle bu büyüklükle balık tuttum" dedi.

Görenleri şaşkına çeviren dev turna balığıyla bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

(DHA)