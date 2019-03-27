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Erzincan Karasu Nehri'nde 82 kiloluk turna balığı ilgi odağı oldu

Erzincan Karasu Nehri'nde 82 kiloluk turna balığı ilgi odağı oldu

Erzincan'daki Karasu Nehri'nde yakalanan 82 kilogramlık turna balığı, vatandaşların ilgi odağı oldu.

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    Kentte yaklaşık 40 yıldır balıkçılıkla uğraşan Metin Yücelkabaağaç, Karasu Nehri'nin Kemaliye ilçesi Çaltı mevkisinde balık avlarken oltasına büyük bir turna balığı takıldı. Yücelkabaağaç'ın, yaklaşık bir saatlik uğraşıyla yakaladığı balığın 82 kilogram olduğu anlaşıldı.      

 Kent merkezindeki Kızılay Mahallesi Kelkit duraklarındaki tezgahta kilosu 40 liradan satışa sunulan dev turna balığı, vatandaşların ilgisini çekti.      

 Yücelkabaağaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karusu Nehri'nde kamp kurup sabah saatlerinde oltamı suya bıraktım. Öğleden sonra ise turna balığının oltaya takıldığını gördüm ve yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından dev balığı güçlükle sudan çıkar.

(AA)

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