Erzincan imsak iftar sahur vakti: 2020 Erzincan sahur iftar vakti saati kaçta? Erzincan Ramazan imsakiyesi

Erzincan sahur ve iftar vakitleri merak ediliyor. Ramazan ayı heyecanı ve faziletiyle idrak ediliyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında vatandaşlar sahur iftar vakitleri hakkında araştırmalar gerçekleştiriyorlar. Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Ramazan orucuna dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

ERZİNCAN İMSAK VAKTİ SAHUR SAATİ KAÇTA?



Erzincan'da imsak vakti 03:52'de olacak.

ERZİNCAN İFTAR SAATİ- AKŞAM EZANI KAÇTA?



Erzincan'da iftar 19:16'da açılacak.

2020 ERZİNCAN İMSAKİYESİ



Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Erzincan imsakiyesinin tamamına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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İMSAK NE DEMEKTİR?

Sözlük anlamı, tutmaktır. Yemek yemenin yasaklandığı, orucun başlama zamanına imsak vakti denir. Sabah şafak sökmeden önceki vakit olan imsak vakti, aynı zamanda sabah namazının başlangıcıdır. İmsak vaktinin başlamasından itibaren orucu bozacak davranışlardan sakınmak gerekir. Orucun vakti akşam gün batıncaya kadar devam eder.

İFTAR NE DEMEKTİR?

Orucun sona erdiği vakit olan güneşin battığı ve akşam namazının vaktinin girdiği zamana denir. İftar yemeğini yiyerek o günkü orucumuzu tamamlamış oluruz.

PEYGAMBERİMİZDEN SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Amin…”

PEYGAMBERİMİZDEN İFTAR DUASI

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.

Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.

PEYGAMBERİMİZ ORUCUNU NEYLE AÇARDI?

Hazreti Muhammed orucunu açarken hep hurmayı tercih ederdi. Hazreti Muhammed'in orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Selman İbn-i mir (r.a.),

Peygamberimizin oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'

Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; -'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'