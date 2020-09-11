Ertuğrul Gazi kimdir? Ertuğrul Gazi türbesi nerede, nasıl gidilir?

Ertuğrul Gazi hakkından detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar bulunuyor. Bugün Ertuğrul Gazi'yi anma etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi hesabından paylaşımda bulundu. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi, 13. yüzyılda yaşamıştır. Peki, Ertuğrul Gazi kimdir?

ERTUĞRUL GAZİ KİMDİR?

Ertuğrul Gazi veya Ertuğrul Bey , 13. yüzyılın ortalarında Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin Bizans İmparatorluğu sınırında bulunan uç emirliklerindeki Türk sayısı, 1243 yılında gerçekleşen Kösedağ Muharebesi sonrasında Anadolu'da başlayan Moğol baskısı sebebiyle artış göstermiş; buna paralel olarak Bizans topraklarına yapılan akınlar artmıştı.[4] Bu akınlar sonucunda, Bizans topraklarında ikinci halka uc beylikleri kurulmaya başladı. 13. yüzyılın ikinci yarısında bu beyliklerin en güçlüsü konumunda olan ve Kütahya civarında hüküm süren Germiyanoğulları Beyliği, 1300'lere doğru Batı Anadolu'da fetihler yaparak üçüncü halka uc beyliklerinin kurulmasını sağladı. Sultan Öyüğü (günümüzde Eskişehir) bölgesinde, ucun en ileri hattı olan Söğüt'te yerleşen Türk boyunun başında Ertuğrul Gazi bulunmaktaydı.[4] Ertuğrul Gazi'ye bağlı boyun bu bölgeye ne zaman ve nasıl geldiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, konu hakkında farklı görüşler mevcuttur.

Oğlu Osman Gazi 1299 yılında, merkezi Söğüt olan Osmanlı Beyliği'ni kurdu. Söğüt'te vefat eden Ertuğrul Gazi'nin, oğlu Osman Gazi tarafından yaptırılan bir türbesi bulunmaktadır.

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Ertuğrul Gazi Türbesi, Osmanlı Beyliği’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası ve aynı zamanda Selçuklu Uç beyliği görevlerini üstlenmiş Ertuğrul Gazi’nin manevi şahsiyetini yaşatmak için yapılmış olup, Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde yer alır. Yolu Bilecik’e düşenler Ertuğrul Gazi Türbesi’ni çoğunlukla ziyaret etmekte, manevi şahsiyetine duydukları saygıyı ve sevgiyi göstermektedirler. Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ulaşmak için Söğüt Merkez’den yaklaşık olarak 500 metre kadar sola gidilmektedir.

Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etmek isteyenler için belirtmek gerekir ki müze ziyarete her gün açık olup, gün sınırlaması yapılmamaktadır. Dilenildiği gün, Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaret edilebilmektedir. Türbenin ziyaret saatleri ise 07.00-18.00 saatleri arasındadır.