Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1436
  • 6,8589
  • 251.661
  • 84.295
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Aracın yan döşemesine zulalanmış 75 kilo eroin ele geçirildi

Aracın yan döşemesine zulalanmış 75 kilo eroin ele geçirildi

Aracın yan döşemesine zulalanmış 75 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan aracın yan döşemeleri içerisinde zulalanmış 75 kilo 640 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 25 plakalı bir minibüste arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila’nın da katıldığı detaylı aramada, aracın yan döşemeleri içerisine zulalanmış 145 paket halinde toplam 75 kilo 640 gram eroin maddesi ele geçirildi. A.B. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 1 Ocak 2019 tarihinden bugüne kadar toplam 2 ton 512 kilo 776 gram, geçen yılın aynı döneminde ise 2 ton 196 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildiği bildirildi.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hazal Kaya müjdeli haberi kendisi verdi! 'Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum'
Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Almeda paylaştı, İşte Efekan bebek
Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Diriliş Ertuğrul 150. final bölümü fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul´un son bölümünde neler olac

Diriliş Ertuğrul Final Tanıtımı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İngilterenin en büyük ikinci çelik üreticisi British Steel iflasa hazırlanıyor

558 yıllık Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ve alt yapısı tamamlandı