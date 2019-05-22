Erkek arkadaşının iş yerini yakmaya çalıştı

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde bir kadın, çiğ köfte satışı yapılan iş yerinin penceresinden içeriye kapalı olduğu bir zaman diliminde yanıcı madde attı.

Olayı gören vatandaşların müdahalesiyle dükkandaki eşyalar tutuşmadan alev söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, iş yerinin sahibi S.Ö'nün kız arkadaşı olduğu belirlenen Y.G'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan tartışma sırasında kendisini darbettiği gerekçesiyle erkek arkadaşının dükkanını kundaklamak istediği iddia edildi.

S.Ö'nün, şüpheli Y.G. hakkında şikayetçi olmadığı öğrenildi.

(AA)