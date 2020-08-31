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  3. Erikli su çekiliş sonuçları 2020 açıklandı mı? Erikli 4. Dönem çekiliş sonuçları ne zaman belli olur?
31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:06 | Son Güncelleme:

Erikli su çekiliş sonuçları 2020 açıklandı mı? Erikli 4. Dönem çekiliş sonuçları ne zaman belli olur?

Erikli su çekiliş sonuçları 2020 açıklandı mı" Erikli 4. Dönem çekiliş sonuçları ne zaman belli olur"

Erikli su çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Vatandaşlar kapakların altında bulunan şifreyi belirtilen adrese yollayarak kampanyaya katılma şansı yakalıyor. Erikli su çekiliş sonuçları 4 dönem halinde yapıldı. Muhteşem hediyeler kazandıran Erikli su çekiliş sonuçları, Erikli'nin resmi hesabı üzerinden duyurulacak.

Erikli su çekilişinde sona gelindi. Mayıs ayından bu yana Erikli çekilişine katılan vatandaşlar, 4 BMW 320İ, 20 Iphone ve 40 AirPods kazanma şansı elde ediyor. Her su şişesinde farklı katılım sağlanmaktadır. 0,5 litre, 1,5 litre, 5 litre, 15 litre ve 19 litre kapaklarının alından bulunan şifreyi ad, soyad ve adres bilgileri ile Erikli su çekilişine katılım sağlanabiliyor.

ERİKLİ SU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4. dönme kampanyasında sona gelindi. Erikli son kampanya çekilişleri 01-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Çekiliş, 4 dönem için ayrı ayrı yapıldı. Son dönem Erikli çekiliş sonuçları 16.09.2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar www.erikli.com.tr'den duyurulacak.

ERİKLİ ÇEKİLİŞ KAMPANYA DETAYLARI NELERDİR?

4 kişiye BMW 3.20 araba, 20 kişiye Apple iPhone 11 ve 40 kişiye AirPods kulaklık kazandıran Erikli çekilişine katılmak için, üzerinde kampanya görseli bulunan Erikli Su (0,5 litre, 1,5 litre, 5 litre, 15 litre ve 19 litre) kapaklarından çıkan şifreyi Erikli Su internet sitesindeki form üzerinden göndermelisiniz. Her su şişesi farklı sayıda çekiliş hakkı kazandırıyor. Şifreli kapakları çekiliş sonucu açıklanıncaya kadar saklamanız gerekmektedir. Kazanmanız durumunda şifreli kapak sizden istenecektir.

Aksi halde hakkınız yedek talihliye geçer. Şişeleri saklamanıza gerek yoktur. Çekiliş dört dönem boyunca yapılacak olup her dönem sonunda çekiliş yapılacaktır. Yani dört dönem boyunca her dönem çekilişe katılırsanız her dönemde hediye kazanma ihtimaliniz olur.

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