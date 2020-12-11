11 Aralık 2020 Cuma 15:52 | Son Güncelleme:
Erikli 3.dönem çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?
Erikli su kazandırmaya devam ediyor. Erikli kapaklarının altında verilen şifreyi ad, soyad ve doğum tarihi ve adres bilgisi girilerek kampanyaya başvuru yapılıyor.
Erikli 3.dönem çekilişleri 31 Temmuz'da sona erdi. Kampanyaya katılım sağlayan kişiler 3. Dönem çekiliş sonuçlarına Eriklinin sayfası üzerinden ulaşacak.
ERİKLİ ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Erikli 3.dönem çekiliş sonuçlar 12 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Sonuçlar ise 17 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak.
ERİKLİ ÇEKİLİŞ KAMPANYA DÖNEMLERİ
1. Dönem: 01-31 Mayıs 2020
2. Dönem: 01-30 Haziran 2020
3. Dönem: 01-31 Temmuz 2020
4. Dönem: 01-31 Ağustos 2020