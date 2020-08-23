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  3. Erikli çekiliş sonuçları 2020 açıklandı mı? Erikli su çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
23 Ağustos 2020 Pazar 09:12 | Son Güncelleme:

Erikli çekiliş sonuçları 2020 açıklandı mı? Erikli su çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Erikli çekiliş sonuçları 2020 açıklandı mı" Erikli su çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak"

Erikli su çekilişi devam ediyor. Vatandaşlar kapakların altında bulunan şifreyi belirtilen tarihler arasında ad, soyadı, doğum tarihi ve adres bilgileriyle beraber kampanyaya katılım sağlıyor. Erikli çekiliş sonucunda vatandaşlar 4 BMW 320İ, 20 Iphone ve 40 AirPods kazanacak. Peki, Erikli su çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Erikli çekilişi için gri kapakların altında bulunan şifreyi; ad, soyadı, doğum tarihi ve adres bilgileri girerek başvuru yapılıyor. Erikli çekiliş sonucunda 4 BMW 320İ, 20 Iphone ve 40 AirPods kazanma şansı yakalanıyor. Mayıs ayında başlayan kampanyada son dönem Erikli çekiliş sonuçları yakından takip ediliyor.

ERİKLİ SU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Erikli son kampanya çekilişleri 01-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 4 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla; 16.06.2020, 14.07.2020, 17.08.2020 ve 16.09.2020 tarihlerinde kazananlar açıklanacak. Sonuçlar www.erikli.com.tr'den duyurulacak.

ERİKLİ ÇEKİLİŞ KAMPANYA DETAYLARI NELERDİR?

4 kişiye BMW 3.20 araba, 20 kişiye Apple iPhone 11 ve 40 kişiye AirPods kulaklık kazandıran Erikli çekilişine katılmak için, üzerinde kampanya görseli bulunan Erikli Su (0,5 litre, 1,5 litre, 5 litre, 15 litre ve 19 litre) kapaklarından çıkan şifreyi Erikli Su internet sitesindeki form üzerinden göndermelisiniz. Her su şişesi farklı sayıda çekiliş hakkı kazandırıyor. Şifreli kapakları çekiliş sonucu açıklanıncaya kadar saklamanız gerekmektedir. Kazanmanız durumunda şifreli kapak sizden istenecektir.

Aksi halde hakkınız yedek talihliye geçer. Şişeleri saklamanıza gerek yoktur. Çekiliş dört dönem boyunca yapılacak olup her dönem sonunda çekiliş yapılacaktır. Yani dört dönem boyunca her dönem çekilişe katılırsanız her dönemde hediye kazanma ihtimaliniz olur.

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