Erikli 4. dönem çekiliş sonuçları açıklandı mı? Erikli çekiliş sonuçları yayınlandı mı?

Erikli çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. 4 BMW 320İ, 20 Iphone ve 40 AirPods kazanma şansı gri kapakların altında bulunan şifreler ile gerçekleşti. 4 dönem halinde yapılan Erikli çekilişinde sona gelindi. Sonuçlar bugün Erikli'nin resmi hesabı üzerinden duyuruldu.

ERİKLİ 4. DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Erikli 4. dönem çekiliş sonuçları belli oldu. Erikli'nin çekilişe katlım sağladığı hesabında talihliler açıklandı. Çekiliş, 4 dönem için ayrı ayrı yapıldı.

ERİKLİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ERİKLİ ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

Bu kampanya MPİ’nin 11.02.2020 tarihli ve 58259698-255.01.02-E.1365 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 10.09.2020 tarihinde yapılan çekilişe 6.824.022 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyesini almak için 01.10.2020 tarihine kadar; yedek talihlilerin 16.10.2020 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları şifreli ürün kapağı ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Erikli Su ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 20.10.2020'dir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez .