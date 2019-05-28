Ereğli'de 12 yıldır kızakta bekleyen gemi denize indirildi

Ereğli'de uzun yıllardır tersanecilik faaliyeti gösteren Madenci Gemi Sanayii, 2007 yılında Alman bir firma ile 50 bin DWT'lik iki gemi için anlaşma yaptı. İki geminin yapımı yüzde 55 seviyesine ulaştığında ise Alman firma siparişi iptal edince tersane krize girdi. 12 yıldır kızakta bekleyen iki gemi geçtiğimiz yıl icra yoluyla Lider Gemi Limitet Şirketi tarafından satın alındı. 136 metre 12 santimetre uzunluğunda, 18 metre 41 santimetre genişliğinde, 10 metre maksimum drafta haiz 7 bin 393 Grostonluk “Lider Perihan” ismi verilen geminin denize indirme işleminde yaklaşık 30 personel görev aldı. Geminin denize indirilişi ve limandan çıkışı sırasında ise Erdemir'in iki römorkörü görev aldı. İki geminin İstanbul Tuzla Tersanesi'nde yapımının tamamlanacağı öğrenildi.

İHA