Epic Games ücretsiz oyunlar neler? Epic Games ücretsiz oyunlar 2020 ne zaman yayınlanacak?

Epic Games ücretsiz oyunların neler olduğu yoğun ilgi görüyor. Epic Games Yılbaşı Tatiline özel 15 gün boyunca birbirinden ünlü oyunları kullanıcılara ücretsiz olarak sunacak. 17 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak oyunların listesi de yayınlandı. Ayrıca Epic Games Store üzerinden oyunlarda yüzde 75 indirimde olacak. Epic Games ücretsiz oyunları hangisi? Epic Games ücretsiz oyunlar 2020 ne zaman yayınlanacak?

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR NELER?

Epic Games ücretsiz oyunlar belli oldu. Yayınlanan listede Dying Light, Resident Evil 7, The Witcher 3, Mass Effect Andromeda, Assassin's Creed Origins, Metal Gear Solid V, The Evil Within 2, Far Cry 5, Fallout 4, Borderlands 3, Monster Hunter World, Dragon Age Inquisition, Horizon Zero Dawn, Ghost Recon Breakpoint ve Hitman 2'yi ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak. Oyunların toplam değerinin 2.225,44 TL olduğu belirtildi.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

17 Aralık'tan itibaren başlayarak 2 hafta boyunca her gün 1 oyunu ücretsiz bir şekilde verecek Epic Games, her bir oyunu satın almak için 24 saat sunacak. Bu 24 saatlik zaman diliminde ücretsiz oyunu kütüphanenize eklediğinizde ise sonsuza kadar sizin olacak.