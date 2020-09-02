Entübe nedir, ne anlama geliyor? Entübe hasta ne demek?

Entübe kelimesi yeni tip koronavirüs salgını sonrası en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, günlük vaka sayılarını açıklarken entübe hasta sayısından da bahsediyor. Kovid-19 salgınına yakalanarak hastalığı ağır yaşayan vatandaşlar, entübe edilerek tedavi ediliyor.

ENTÜBE NEDİR?

Solunum yolundan meydana hasar sonucunda hava yolunun korunması ve devamlı havalandırılması gereken durumlarda hasta entübe edilmektedir. Gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yolunun (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemine entübe denilir. Tek başına yeterli solunum alamayan hasta için solunum cihazına bağlanır ve ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir.

Ameliyatı daha rahat yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekmektedir.

ENTÜBE HASTA NE DEMEK?

Entübasyon uygulanan hastaya entübe hasta deniyor. Entübe hastalar kendilerine bağlanan suni solunum ile birlikte nefes alıp verme işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

Hastanın solunum yetmezliğine yol açan durumu ortadan kalkar veya hafifler, hasta kendi başına yeterli nefesi alır hale gelirse entübasyon işlemi sonlandırılabilir. Bu işleme de tıpta "ekstübasyon" deniyor.