09 Ekim 2020 Cuma 07:01 | Son Güncelleme:
‘Entarisi Dım Dım Yar' için 3'üncü kez tazminat davası
- NESLİHAN KESKİN
‘Düğün Dernek' filmiyle hatırlanan ‘Entarisi Dım Dım Yar' adlı türkünün bestecisi Osman Şan'ın 8 varisi, Sony Music Entertainment Türkiye şirketine 17 bin TL'lik tazminat davası açtı.
Osman Şan’ın yakınları, davalı şirketin yapımcısı olduğu ‘Sebahat Akkiraz&Dostları47’ adlı albümde türkünün izinsiz değiştirilip kullanıldığını savundu. Mirasçılar daha önce de ‘Düğün Dernek’ filminin yapımcısı Beşiktaş Kültür Merkezi’nden 35 bin lira, eseri izinsiz kullanan Avrupa Müzik Yapım Prodüksiyon şirketinden de 23 bin lira tazminat kazanmıştı.