‘Entarisi Dım Dım Yar' için 3'üncü kez tazminat davası

Osman Şan’ın yakınları, davalı şirketin yapımcısı olduğu ‘Sebahat Akkiraz&Dostları47’ adlı albümde türkünün izinsiz değiştirilip kullanıldığını savundu. Mirasçılar daha önce de ‘Düğün Dernek’ filminin yapımcısı Beşiktaş Kültür Merkezi’nden 35 bin lira, eseri izinsiz kullanan Avrupa Müzik Yapım Prodüksiyon şirketinden de 23 bin lira tazminat kazanmıştı.