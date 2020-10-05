Enstantane ne demek, anlamı nedir? Kamerada enstantane ne işe yarıyor?

Enstantane kelimesi fotoğrafçılık terimi olmakla beraber Fransızca kökenli bir sözcüktür. Enstantane dijital kamerada bulunan objektif ile sensör arasında yer alan perdenin kapanması hızı olarak adlandırılıyor. Kamerada enstantane ne işe yarıyor?

ENSTANTANE NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

Fotoğrafçılıkta diyaframdan geçen ışınların ne kadar süreyle sensörde kalacağını kontrol eden sisteme denilmektedir.

Fransızca anlık, ansızın anlamındaki "instantané" kelimesinden gelir.

Objektif ile sensör (eski 'dijital olmayan' makinelerde film) arasındaki perde diye ifade edilen aygıtın açılıp kapanma süresini ifade eden birimdir.

Fotoğrafçılıkta fotoğraf makinesinde, ışıklama süresini belirlemek için kullanılan Işık Düzeneği; Obtüratörün açılması ile kapanması arasında geçen zaman; yani, ışığa duyarlı alanın ışık aldığı süre. B (bulp ın kısaltılmışıdır ve sınırsız anlamına gelir) ile 1/10000 saniye arasındaki değerlerde ayarlanır ve otomatik pozlama veya tam otomatik işletimi olan fotoğraf makinelerinde, önceden yapılmış olan pozlama ölçümü doğrultusunda, gerçekleştirilir.

Enstantane ile diyafram açıklığı fotoğraf filminin üzerine düşen ışık miktarını belirler. Bu iki değişkenin alacağı farklı değerler fotoğrafta değişik efektlere yol açar.

Bu değerlerin her bir atlayışı, diyafram, ISO/ASA (hassasiyet) gibi şartlar aynıyken, iki kat ışık pozlamak demektir.

TDK'YA GÖRE ENSTANTANE NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

TDK sözlükte enstantane kelimesi üç farklı şekilde açıklanmıştır.

1. isim Işıklama süresi saniyenin 1/25'i veya daha kısa olan hızlı bir hareketi çekme yöntemi.

2. isim Bu yöntemle çekilen fotoğraf:

"Bir iki enstantane denemesi yapmak istiyorum."

3. sıfat Anlık:

"Yazmanın çok enstantane bir düşünce olduğunu biliyorum."