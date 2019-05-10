Engelliler Haftası mesajları! Dünya Engelliler Haftası en güzel sözleri ve mesajları haberimizde!

Engelliler Haftası, her yıl 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel hafta olarak biliniyor. Dünya üzerinde çeşitli nedenlerle engelli doğmuş ya da sonradan engelli duruma gelmiş 1 milyardan fazla kişi var. Bu özel hafta da engelleri kaldırmak isteyen herkes Engelliler Haftası mesajlarını araştırıyorlar. Dünya Engelliler Haftası en güzel sözleri ve mesajları haberimizde yer alıyor. Engelliler Haftası etkinlikleriyle amaç mevcut duruma dikkatlerin çekilmesi ve farkındalık yaratmak olarak belirtiliyor. . Engelliler de herkes kadar toplumun yararlandığı tüm olanaklardan bağımsızca yararlanabilmektedir. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedir? Engelliler Haftası hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI!

– Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

– Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.

– Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.

– Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

– Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

– Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.

– Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin “BİZ DE VARIZ!” çığlığına kulaklarını tıkama.

– Engelliler için yaptıklarınızı aslında toplum için yaptığınızı aklınızdan çıkarmayın.

– Asıl en büyük engel SEVGİSİZLİKTİR.

– Engeller engeliler için aşılmıştır. Siz asıl kafanızdaki engelleri kaldırın.

– Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir.

– Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu, sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağını inanmakla başlar.

– Asıl engelliler, karşılarına çıkan engellere pes edip geçemeyenlerdir.

– Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir.

– Engelliler bizlerin, yani milletin aynasını oluşturur.

– Engelliye acınası bakışlarla değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü o kendi engelini aştığı halde biz zihnimizdeki engeli aşamamışız.

– Engelli bir bireyin sabır ve yaşama bağlılığına hayran olmamak elde değildir.

– Engelli bireye değil; onların özgürce yaşayacağı alanlara ve düzenlemelere yol verelim.

– Asıl engel cehalettir.

DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI EN GÜZEL SÖZLER

Asıl engelliler, karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir.

Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır.

Engellilere saygı göstermez ve onları küçük görürsen yarın sen de aynı duruma düşünce saygı ve sevgi bekleyemezsin.

Engelliye acıyarak değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü bizim onun gibi engellimiz olmamasına karşın daha engelli gibi davranıyoruz.

Engelli olmak bir kusur değildir.

Engelliler yardıma değil, şefkate muhtaçtır.

Engellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir.

10 - 16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI NEDİR?

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır.

10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı

11 Mayıs Görmeyenler günü

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü

13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü

14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü

15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü

16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.