Engelli yolcuya 'yüksek hızlı' yardım geliyor 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Turuncu Masa uygulamasının bugün hizmete sunulduğunu açıkladı. Turhan, söz konusu uygulamayla engelli yolcular ile yardıma ihtiyacı olan diğer yolculara seyahat öncesi ve sonrasında yardım edilmesinin sistemli hale geleceğini söyledi.

BAŞVURMAK ÇOK KOLAY

Turhan, bu uygulamadan yararlanmak isteyen yolcuların bilet satış ekranından biletlerini aldıkları sayfada bulunan linki tıklayacaklarını ve “Yardım Talep Formu”nu doldurarak yardım taleplerini ileteceklerini ifade ederek, “Yardım talebini internet adresi üzerinden ileten yolculara, Turuncu Masa hizmet noktasındaki görevliler tarafından seyahatlerinde yardımcı olunacak. Bu süreçte ilgili yolcunun, görevli personel eşliğinde seyahat edeceği koltuğa kadar ve varış istasyonunda yine yardımcı personel eşliğinde gar çıkışına kadar ulaştırılması sağlanacak” dedi. Bakan Turhan, “Tren seyahatlerinizde yalnız değilsiniz ‘Önce İnsan’ misyonuyla TCDD ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüklerince hayata geçirilen Turuncu Masa uygulaması, ilk etapta yüksek hızlı trenlerin duruş yaptığı 13 gar/istasyonda toplam 53 personelle hayata geçiriliyor” ifadelerini kullandı.

PERSONELE GEREKLi TÜM EĞiTiMLER VERiLiYOR

YHT setlerinde engelli yolcular için özel yer ayrıldığını, engelliler için tuvaletler, trenlere iniş-biniş için engelli rampasının bulunduğunu dile getiren Turhan, “Mevcut araç filosunun ve engelli yolcuların erişimine uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. İşitme engelli yolcularla iletişim kurulabilmesi amacıyla 20 iş yerinde 76 personele işaret dili eğitimi, halkla ilişkilerde ön planda görev alan çeşitli kademedeki 208 personele ise engelli yolcuyla iletişim konusunda eğitim verildi” dedi.

1 milyondan fazla yolcu yararlandı

Engellilik oranı yüzde 50 ve üzerinde olan ağır engelli yolcunun kendisi ve refakatçisiyle ücretsiz seyahat edebildiğini anımsatan Bakan Turhan, geçen yıl YHT, anahat ve bölgesel trenlerde 1 milyondan fazla engelli yolcunun ücretsiz ulaşımının sağlandığını belirtti.

Kablo tarifelerinde yüzde 25 indirim

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, engelli müşterilere yönelik kablo hizmetlerinde tüm tarife ve kampanyalarda yüzde 25 indirim uygulandığını belirterek, “5126” engelsiz iletişim hattıyla müşteri taleplerinin SMS ile ücretsiz olarak alınıp, hizmet sunulduğunu söyledi.