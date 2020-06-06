Engelli öğretmen atama takvimi belli oldu! 2020 Engelli öğretmen ataması ne zaman?

Engelli öğretmen ataması ne zaman? sorusunun yanıtı adaylar tarafından merakla araştırılıyordu. Engelli öğretmen atamalarına ilişkin başvuru ve atama takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruya göre, başvurular 15 Haziran'da alınmaya başlanacak.

ENGELLİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvuruların sistem üzerinden alınması, başvuruların İl Millî Eğitim Müdürlüklerince incelenmesi, uygun olan başvuruların onaylanması ve uygun olmayan başvuruların reddedilmesi işlemleri 15 - 19 Haziran 2020 tarihleri aralığında gerçekleşecek.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Engelli öğretmen adaylarının öğretmenliğe atamaları ise 23 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ