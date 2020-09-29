Enfekte olmak ne demek? Enfekte ne anlama geliyor?

Enfekte olmak, hastalık yapan bir virüsün temas yoluyla, başka bir kişiye bulaştırması anlamına gelmektedir. Özellikle koronavirüs pandemisiyle hayatımıza giren enfekte, siyasiler ve uzmanlar tarafından sıkça konuşulan ifadelerden oldu.

ENFEKTE NE ANLAMA GELİYOR?

Enfekte, bir kişinin hastalığa neden olan bir organizmadan etkilenmesi olarak tanımlanabilir. Enfekte olmak terimi ise virüs bulaştığından şüphe edilen kişiden, bir başka kişiye söz konusu hastalığı bulaştırması durumunda kullanılır. Enfekte olan bir kişinin başka birine yayılabilecek bir hastalığı vardır ve bunun yayılımı temas yoluyla oluyor. Enfekte olmuş bir kişinin etrafındaki herkes risk grubunda oluyor ve ardından karantinaya alınıyor. Aynı ortamı solumak, bazı özel eşyaların ortak kullanımı, yakın temas hastalığın bulaşmasına neden oluyor. Koronavirüs salgınında uzmanların “evde kal” çağrısı tam da bu sebepten zuhur ediyor. Ne kadar çok kişi evinde kalırsa hastalığın enfekte olasılığı da bir o kadar azalıyor.

ENFEKTE OLMAK NE DEMEK?

‘Enfekte oldu’ tabiri ile de sıkça karşılaşılıyor. Virüs bulaştığından şüphe edilen kişiden, bir başka kişiye hastalık bulaşıyorsa bu durumda, hastalığın bulaştığı kişi için “enfekte oldu” tabiri kullanılıyor. Ancak her enfekte olan birey, hayati tehlike taşımıyor ve hastalığı yenerek yaşama yeniden tutunabiliyor.