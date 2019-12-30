Enerji kimlik belgesi zorunlu mu, kimler alacak? Enerji kimlik belgesi nedir, nereden alınır?

Enerji kimlik belgesi zorunlu mu, kimler alacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni yıla kısa bir süre kala enerji kimlik belgesi araştırmaları hızlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Enerji kimlik belgesi bulunmayanların gerekli evrakları temin edip, ilgili yerlere başvuru yapması gerekiyor. Bu haberi görenler Enerji kimlik belgesi nedir, nereden alınır? merak ediyor. İşte yanıtı..

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne göre, EKB, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeriyor.

Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerli kabul ediliyor. A sınıfı en verimli, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtiyor.

Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye ise Enerji Kimlik Belgesi deniliyor. Yeni yapılacak ya da inşa edilen binaların enerji kimlik belgesi sınıfının ise en düşük C olacak şekilde tasarlanıp inşa edilmesi gerekiyor. C sınıfından daha düşük seviyede olan binalara, kanunen iskan ruhsatı verilmiyor.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu bulunmuyor.

EMLAK KİMLİK BELGESİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

Belge çıkartmak için mimari proje, ısı yalıtım projesi, mekanik tesisat projesi ve elektrik projesinin ilgili kuruluşa verilmesi gerekmektedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ HANGİ BİNALARA ZORUNLUDUR?

Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgilere göre hazırlanan EKB'nin 10 yıl geçerliliği bulunuyor ve bu süre sonunda yenilenmesi gerekiyor.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ GEREKMEYEN BİNALAR

Sanayi alanında ve işletme faaliyetinde bulunan binalar, yapımı üzerinden iki yıldan az süre geçmiş binalar ile toplam kullanım alanı 50 metrekare ve daha az olan binaların EKB alması gerekmeyecek.

Münferit olarak yapılan sera ve atölyeler, içinde soğutma ve ısıtma sistemi kullanılmayan cephanelik, depo ve ahır gibi alanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait binalara EKB alınmayacak.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ FİYATI

Enerji Kimlik Belgesi çıkartmada belirlenen standart bir fiyatı yok. Binanın toplam kapalı alan metrekaresi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Bina sahipleri ve yöneticiler, kimlik belgesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine başvurarak alabiliyor.

Ayrıca EKB düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve serbest müşavir mühendis belgesine sahip mühendisler ile mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran kurumlar yeni yapılacak olan binalara EKB verebiliyor.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALINMAZSA NE OLUR, CEZASI VAR MI?

Enerji Kimlik Belgesi olmayan yapılarda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren alım, satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak. Belgesi olmayan yeni yapılar ise ruhsat alamayacak. Mal sahipleri kimlik belgesini vermek zorunda olacak.