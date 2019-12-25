Enerji kimlik belgesi nedir, nereden alınır? Enerji kimlik belgesi alınmazsa ne olur, cezası nedir?

Enerji kimlik belgesi alınmazsa ne olur? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiralama işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenme şartının aranacağını duyurdu. Enerji kimlik belgesi için geri sayım başladı. Enerji Kimlik Belgesi çıkartmak isteyenler Enerji kimlik belgesi nedir, nereden alınır? merak ediyor. İşte yanıtı..

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne göre, EKB, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeriyor.

Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerli kabul ediliyor. A sınıfı en verimli, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtiyor.

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Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye ise Enerji Kimlik Belgesi deniliyor. Yeni yapılacak ya da inşa edilen binaların enerji kimlik belgesi sınıfının ise en düşük C olacak şekilde tasarlanıp inşa edilmesi gerekiyor. C sınıfından daha düşük seviyede olan binalara, kanunen iskan ruhsatı verilmiyor.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu bulunmuyor.

EMLAK KİMLİK BELGESİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

Belge çıkartmak için mimari proje, ısı yalıtım projesi, mekanik tesisat projesi ve elektrik projesinin ilgili kuruluşa verilmesi gerekmektedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ FİYATI

Enerji Kimlik Belgesi çıkartmada belirlenen standart bir fiyatı yok. Binanın toplam kapalı alan metrekaresi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Bina sahipleri ve yöneticiler, kimlik belgesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine başvurarak alabiliyor.

Ayrıca EKB düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve serbest müşavir mühendis belgesine sahip mühendisler ile mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran kurumlar yeni yapılacak olan binalara EKB verebiliyor.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALINMAZSA NE OLUR, CEZASI VAR MI?

Enerji Kimlik Belgesi olmayan yapılarda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren alım, satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak. Belgesi olmayan yeni yapılar ise ruhsat alamayacak.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalardaki konutların alım satımı yapılamayacak ve kiraya verilemeyecek. Mal sahipleri kimlik belgesini vermek zorunda olacak.