İpek Altınbaşak Farina kaç yaşında, nereli? En Zayıf Halka sunucusu İpek Altınbaşak Farina kimdir?

En Zayıf Halka sunucusu İpek Altınbaşak Farina hakkında aramalar yapılıyor. Atv ekranlarında 24 Temmuz Çarşamba günü yayın hayatına başlayacak yarışma programı En Zayfı Halka sunuculuk görevini üstlenen İpek Altınbaşak Farina Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Yarışmayı seyreden binlerce vatandaş ‘İpek Altınbaşak Farina kimdir?’ ‘İpek Altınbaşak Farina kaç yaşında, nereli?’ sorularına yanıt arıyor. Tüm bu soruların cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

İPEK ALTINBAŞAK FARİNA KİMDİR?

Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina İstanbul'da Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra eğitimine Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde devam etmiş ve başarıyla bu bölümden mezun olmuştur. Daha sonra eğitimi için yurt dışına giden ve Amerika Birleşik Devletlerinde, West Georgia University'de MBA eğitimini tamamlamıştır.

Amerika'daki okul bitince Türkiye'ye yeniden dönen ve gıda-temizlik konusunda en bilindik markalardan birisi olan Unilever A. Ş. Gıda grubunda bir süre çalışmış ve müdür olarak görev yapmıştır. Çevreye olan düşkünlüğü ve titizliği nedeniyle çeşitli projeler hazırlamış olan Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina "Rama Cansuyu" projesi, United Nations tarafından "Dünya Çapında Yılın En Başarılı Çevre Projesi" seçilerek ödül almıştır. Daha sonra Komili Holding'de Pazarlama ve Yeni Ürün Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina Boğaziçi Üniversitesi'nde Pazarlama doktorasını 2004 yılında tamamlamış ve doktor ünvanını almıştır.

2004 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayan Altınbaşak Farina, 2005 ve 2007 yılları arasında da Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Müdür olarak görev yapmış ve üniversitenin temellerinde çalışmış başarılı bir öğretim üyesidir. Daha sonra Doçentlik ve Profesörlük ünvanlarını da alan İpek Altınbaşak Farina halen Bahçeşehir Üniversitesinde görev yapmaya devam ediyor.

2017 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina okulda en başarılı addedilen isimlerden birisidir.

EN ZAYIF HALKA YARIŞMA PROGRAMI FORMATI

En Zayıf Halka'da toplamda dokuz yarışmacı ve final turuyla birlikte sekiz tur var ve sekiz turun sonunda yarışmacılardan yalnızca biri para ödülünü alabiliyor. Her turda en yüksek tutara ulaşıldığı takdirde toplam ödül 80.000 TL olabilir. Yarışmacılar bir yandan takım olarak zincirdeki sorulara doğru yanıt vererek kasalarında en yüksek miktarı biriktirmeye çalışırken öte yandan rakip olarak mücadele edecek ve her turun sonunda oylama yapılacaktır. Oylamanın sonucunda yarışmacılar içlerindeki en zayıf halka olduğunu düşündükleri kişiyi eleyecekler.

İlk turda süre üç dakika ve her turda süre onar saniye azalıyor. Her soru zincirinde dokuz soru var ve bir turda kasada biriktirilebilecek en yüksek tutar 10.000 TL. Yedinci turda finale kalan iki yarışmacı yarışacak ve bu turda biriktirdikleri paranın iki katı kasadaki toplam tura eklenecek; final turunda ise toplam tutarı almak için başa baş yarışacaklar.