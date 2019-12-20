En uzun gece nedir? 21 Aralık Kış gün dönümü ne anlama geliyor, kaç saat?

21 Aralık Kış gündönümü ya da en uzun gece bu yıl Cumartesi gününe denk geldi. Bunun üzerine ’21 Aralık Kış gündönümü nedir?’ sorusu da merak edilip araştırılmaya başlandı. Dünyanın Güneş etrafında 1 tur atması 365 gün sürmektedir. Bu süre zarfında günler ve mevsimler oluşur. Mevsimlerin değiştiği, günlerin kısalıp uzamaya başladığı dönemlere ise gündönümü denir. Peki, En uzun gece nedir, kaç saat sürer? İşte 21 Aralık Kış gündönümü (ekinoksu) hakkında merak edilenler

21 ARALIK KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

En uzun gecenin yaşandığı gündür. 21 Aralık Kış gündönümünde, güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır. 21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor.

Kuzey Yarımküre'de kış gündönümü bu yıl 22 Aralık Pazar günü saat 04.19'da gerçekleşecek.

DİĞER GÜNDÖNÜMLERİ

21 Mart (Ekinoks): Bu tarihte gece ve gündüz süreleri eşitlenmektedir, Kuzey Yarım Kürede İlkbahar mevsiminin başlangıcı iken, Güney Yarım Küre de ise sonbahar başlangıcıdır.

21 Haziran (Yaz Gündönümü): Bu tarihte yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin meydana gelmektedir. 21 Haziran Ekinoksunun başka bir adı ise Yaz gündönümüdür. Kuzey Yarım Kürede yaz mevsimi başlarken, Güney Yarım Kürede ise kış mevsimi başlamaktadır.

23 Eylül (Ekinoks): Bu tarihte 21 Mart tarihinde olduğu gibi gece ve gündüz süreleri eşitlenmektedir. Ancak Kuzey Yarım Kürede sonbaharın başlangıcı ve yazın bitişi, Güney Yarım Kürede ise bahara mevsimine geçiş yaşanmaktadır.