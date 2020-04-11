En son sokağa çıkma yasağı ne zaman oldu? Sokağa çıkma yasağı hangi yıllarda ilan edilmişti?

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle ülkemizde alınan önlemlere yenisi eklendi. İçişleri bakanlığı tarafından alınan yeni karara göre 11-12 Nisan tarihleri arasında 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasağı uymayan kişiler ile ilgili de adli ve idari işlem yapılacak. Peki, En son sokağa çıkma yasağı ne zaman , hangi yılda oldu? Cevabı haberimizde...



EN SON SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN OLDU?

En son sokağa çıkma yasağı Türkiye genelinde 2000 yılında ilan edilmişti. Genel nüfus sayımı nedeniyle ilan edilen son sokağa çıkma yasağı 2000 yılında oldu.

Nüfus sayımı nedeniyle sokağa çıkma yasağı dönemi sona erdi. Önceki yıllarda yaşanan, zaman ve iş kaybına neden olan nüfus sayımları yeni sistemin hayata geçirilmesiyle tarihe karıştı.