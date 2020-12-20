En güzel sürpriz

Adana’da eşi cezaevine giren Reyhan Kıvrım, üç çocuğuyla bir başına kaldı. Akraba ve komşuların desteğiyle ayakta duran kadından, 3 yaşına giren kızı Deniz Su doğum günü pastası istedi. Annesi parası olmadığını söyleyince küçük kız gözyaşlarına boğuldu.

TEK SMS’LE SEFERBERLİK

Abla Fadime (13), polise SMS gönderip, kardeşine pasta alınması için yardım istedi. Ekipler, özel pasta hazırlatıp aldıkları hediyelerle evin yolunu tuttu. Karşısında elinde pastayla polisleri gören Deniz Su, büyük sevinç yaşadı. Küçük kız, pastadaki mumları üfledi. Deniz Su daha sonra polisin kendisine ve kardeşlerine hediye getirdiği ayakkabı, mont ve oyuncakları inceledi.

