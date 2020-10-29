Kısa, uzun, anlamlı ve dualı Cuma mesajları ve sözleri... En güzel, resimli, etkileyici, hadisli 30 Ekim 2020 Cuma mesajları!

En güzel, resimli, etkileyici, hadisli Cuma mesajları vatandaşların ilgi ilgi ile takip ettiği konulardan biri oluyor. İslam aleminin kutsal olarak kabul ettiği Cuma gününde, eşine ve dostuna kısa, uzun, anlamlı ve dualı Cuma mesajları ve sözleri atmak isteyen kimseler bulunuyor. Yarın bol bol ibadet yapacak olan müminler sosyal medya hesaplarından ya da mesaj ile kısa, uzun, anlamlı ve dualı Cuma mesajları ve sözlerini sevdikleri ile paylaşacak.

KISA, UZUN, ANLAMLI VE DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salât ü selâm getiriniz; zira sizin salât ü selâmlarınız bana sunulur. ” (Ebû Dâvûd, Salât 201, Vitir 26)

“Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Bilseniz bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne dağılın. Allah’ın lütfundan rızk isteyin Allah’ı çok anın ki mutluluğa erişesiniz.” (Cuma 9-10)

Tüm din kardeşlerimin cuması mübarek olsun. Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah.

Yüce Rabbim. Omuzumuzda onca GÜNAH yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir OF değil, yürekten bir AF diliyoruz. -Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allah’ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine oLsun. Rabbim günümüzü hayırLı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.

Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır” (Müslim, Cum’a, 18)

"İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır.” (Tirmizî, Zühd",21) Cumamız bereketli olsun.

Eğer imtihan oluyorsanız, bu ALLAH’ın sizi unutmadığının müjdesidir… Ellhamdülillah! Hayırlı Cumalar…

Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim Dualarımızı kabul etsin..Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah ..Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı nurlu cumalar.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Hayırlı Cumalar.

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halk-ı Kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Cumanız Mübarek olsun.

Ümit ederiz ki bu mübarek cuma günü, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Cumalar bereket ve kurtuluş günüdür. Hayırlı güzel Cumalar dilerim.

Allah'ım şu mübarek cuma günü hürmetine ülkemizin dirliğini, birliğini bozmak isteyenlere, askerimize, polisimize, halkımıza zarar vermek isteyenlere sen fırsat verme yarabbi. Görevi başında bizim için canını ortaya koyan tüm güvenlik güçlerimizi sen koru ve muzaffer eyle. Ayyıldızlı al bayrağın gölgesinde ezan sesiyle ülkemizi bir ve daim eyle Amin. Ülkemizin şu sıkıntılı zamanında görüşümüz ne olursa olsun derdimiz ülkemiz olsun. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Rabbim dünyada sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçelerinde olmayı Peygamber Efendimizin bütün ümetine nasip eyLesin inşaIIah. Amin ve hayırlı cumalar.

İki hayatı imha eden küfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da, şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayi ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

İnsan yeşil yapraktır, solup gideceği yer kara topraktır. Maksat yazı yazmak değil, böyle mübarek bir günde dostları hatırlamaktır. Hayırlı Cumalar.

Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Şükür ki karanlığı aşan Cuma’ya ulaşan dualarımız var. Hayırlı Cumalar…

Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duaları ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle… Bu mübarek Cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Rabbim dünyada sağIıkIı, mutIu, huzurIu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçeIerinde oImayı peygamber efendimizin bütün ümetine nasip eyIesin inşAIIah. Amin ve hayırlı cumalar.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun Cuma gününüz mübarek olsun. Allah’ın bize bahşettiği en güzel gününüzü kutlarım.

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. HAYIRLI CUMALAR…

La ilahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafa’dır sözüm, ihlas-i şerif ile yıkadım yüzüm. Ayet-el kürsü için sen kabul eyle sözüm. Allah’ım cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah. Gönüller duada birleşince Cumalar güzelleşir. HAYIRLI CUMALAR…

Cuma günü günah işlemeden selâmetle geçerse, diğer günler de selâmetle geçer. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Af dilemekten çekinmeyin, Hiçbir günah Allah'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile.

Cumamız aşk olsun gönlümüzden geçen en hayırlı dualar kabul olsun. Güzel Cumalar dirim. Yeni güne bismillah cumaya kavuşturana şükürler olsun…

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

Yüce rabbim! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi... Derinden bir OF değil, yürekten bir af diliyoruz... Hayırlı Nurlu Cumalar...