Tavada Lahmacun nasıl yapılır? Lahmacun içi malzemeleri neler? İşte En güzel Lahmacun tarifi

Tavada Lahmacun nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Türk mutfağının en lezzetli yemeklerinden birisi olan Lahmacun tarifi, yapılışı ve malzemeleri merak ediliyor ve araştırılıyor. Üzerinde bol malzemesi ve çıtır hamuru ile yiyenlerine lezzet şöleni yaşatan bu güzel yemeğin en önemli unsurlarından birisi de iç malzemesi oluyor. Fırında pişirilmesi ile beraber tavada da yapılabiliyor. Peki, Lahmacun içi malzemeleri neler, hamuru nasıl yoğurulur? İşte yapılışı ve tarifi…

LAHMACUN İÇİ MALZEMELERİ NELER?

Lezzetli ve çıtır Lahmacun yapmak için ilk olarak malzemeleri doğru seçmek gerekiyor.

Hamuru İçin:

1 su bardağından 2 parmak eksik ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

İç Harcı İçin:

250 gr kıyma

1 adet soğan

1 adet büyük boy yeşil biber

1 adet orta boy domates

1/2 yemek kaşığı domates salçası

1/2 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tutam maydanoz

Tuz, pulbiber, kırmızı toz biber

TAVADA LAHMACUN NASIL YAPILIR?

Tavada lahmacun yapmak için; ilk önce derin bir kaba 1 su bardağından 2 parmak eksik ılık süt, yarım su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip, karıştırın. Ardından karışıma yarım paket kabartma tozu ve 3 su bardağına yakın unu azar azar koyun.

Ele hafifçe yapışan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hazırladığınız lahmacun hamurundan küçük bezeler yapın. Hafifçe unlanmış tezgah üzerine dizin. Üzerlerini temiz bir bez ile örtüp, 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Diğer tarafta 1 adet büyük boy yeşil biber ve 1 adet soğanı rondodan geçirin. Derin bir kap içine 250 gr kıyma koyun. Üzerine rondodan geçirilmiş biber ve soğanı koyun. 1 adet kabuğu soyulmuş domatesi ve 1 tutam maydanozu da rondodan geçirip, karışımın üzerine ekleyin. Daha sonra yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, pulbiber ve kırmızı tozbiber koyun. Kıymalı harcı kaşık yardımı ile iyice karıştırın. Karışım rahatça sürülebilecek kıvamda olmalı.

Bezelerden birini alıp, unlanmış tezgah üzerinde merdane yardımı ile tabak büyüklüğüne yakın ince olacak şekilde açın. Açtığınız hamurun üzerine kıymalı harçtan sürün.

Geniş bir tavayı ocak üzerine koyup, ısıtın. Lahmacunu tavanın içine yerleştirin. Tavanın kapağını kapatın. Kapak buharlaşınca ocağın altını kısın. Kısık ateş üzerinde altı kızarana kadar pişirin. Pişirme esnasında tavanın kapağını çok fazla açmayın. Lahmacun pişerken başka bir tane daha hazır edin.

Pişen lahmacunları bir tepsi üzerine alın. Soğuyup kurumaması için lahmacunların üzerlerini temiz bir bez ile örtün. Tüm lahmacunlar piştikten sonra, tavada lahmacunu servis edebilirsiniz.