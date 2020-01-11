En güzel, anlamlı, etkileyici doğum günü mesajları! Sevgiliye, arkadaşa, eşe doğum günü mesajları

Doğum günü mesajları yakın bir arkadaşının, yakınının, sevdiğinin bu özel gününü kutlamak isteyen kişiler tarafından aratılıyor. Anlamlı, etkileyici, kısa doğum günü mesajları yollayan kişiler onların gönlünü alıyor. Sevdiklerinizi değerli hissettirmek, onların yalnız olmadığı mesajını vermek ve onlara manevi destek olmak amacıyla yolladığınız bu mesajlarla gönül alabilir, onların mutlu olmasını sağlayabilirsiniz. Sevgiliye, arkadaşa ve eşe doğum günü mesajları ve sözlerine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

EN GÜZEL, SEVGİLİYE, EŞE DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Gözlerimin en parıltılı ışığısın, gülümsemelerimi süsleyen kadınsın, kalbimin atmasının en güzel nedenisin. İyi ki doğdun ve iyi ki benim hayatımın en kaynağısın. Mutlu güzel yıllarımızın olması dileğiyle bir tanem.

Cennetten kalbime düşen cemresin sen. Mutluluğun nedeni, hayatımın gün ışığısın. Sensiz dünyam karanlıkların içinde çaresiz. İyi ki hayatımdasın ve iyi ki dünyaya gelip beni buldun. Hep birlikte mutlu eşsiz günler yaşamak dileğiyle sevgilim.

Sensizlik susuz yaşamak kadar imkansız. Sensizlik tedavisi olmayan ölümcül hastalıklar gibi. Yaşamıma anlam katan en değerli varlığımsın. İyi ki doğdun.

Seni ne kadar çok sevdiğimi merak etme çünkü sana bunu kelimelerle açıklayamam. Yalnızca şunu bil, sen hayatımdaki en değerli varlıksın ve her gün o tatlı gülüşünü görmek için herşeyi yaparım. Beraber geçireceğimiz nice güzel doğum günü kutlamalarına...

Seni tanıdığım için kendimi dünyanın en şanslı insanı olarak hissediyorum. Seninle birlikte geçirdiğimiz günler benim için her zaman. Bugün ise senin en özel günün. Doğum günün kutlu nice mutlu yıllara…

Yeni yaşın kutlu olsun. Umarım yeni yaşında musmutlu günler seninle olur. Birlikte geçireceğimiz nice güzel yıllara. Her zaman pastanın büyük tarafını sen alabilirsin :)

Doğum günleri, insanların hayatındaki en özel gün olurmuş. Benim için en özel günün senin doğum günün. Nice mutlu, güzel yıllara. Umarım sonsuza kadar her gün beraber oluruz.

Senin ne kadar değerli olduğunu ifade etmek için doğru kelimeyi bulmak belki de dünyadaki en zor şey ama iyi ki varsın ve iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun nice mutlu güzel yıllara…

Sen hayatım boyunca tanıdığım en ilham verici insansın. En zor günlerimde yanımda oldun. Seni tanımak, en harika şeylerden biri. İyi ki doğdun.

Geri kalan ömrümde yalnızca sen olsan yeter bana, tek bir gülüşün tüm sıkıntıları unutturmaya yeter. Yeni yaşının ilk günü kutlu olsun birtanem, iyi ki doğmuşsun, nice mutlu güzel yıllarımıza.

Seninle birlikte yaşamak boş bir defteri en güzel şiirler ile doldurmak gibi her görüldüğü zaman mutlu gülümsemenin nedenisin. İyi ki doğdun aşkım, seni çok seviyorum.

Hayatın tahminimden daha güzel olabileceğini gösteren kadın. Seni herşeyden çok seviyorum. İyi ki doğdun!

Hayatın boyunca doğum günü mumlarını her üflediğinde yanında olmak istiyorum. Yüzündeki o güzel gülümsemenin silinmeyeceği bir yıl olsun. Nice güzel yaşlara.

Doğum günün kutlu olsun cancağımız. Gökyüzündeki tüm güzel renkler yeni yaşında hayatını aydınlatsın, her zaman güzel günlerin olması dileğiyle, nice mutlu yıllara.

Yaşadığın anılarını ileride gülerek hatırlayacağın, hayatında acıdan çok neşenin olacağı güzel bir yıl olması dileğiyle. İyi ki doğdun, güzel yaşlara ve günlere…

Bazen yalnız olduğunu düşünebilirsin. Ancak değilsin, hayatın boyunca yanında olacak biri var. Daha güzel günlerimiz olması dileğiyle, mutlu günler seninle olsun.

Pastanın üzerindeki mumlar sönüyor olsa da senin içindeki mutluluğun ve zerafetin ateşi asla sönmesin. Ne zaman karanlığa düşsen o ışık yolunu aydınlatsın. Nice mutlu yıllar dileğiyle.

Sen hayata ne verirsen, hayat sana daha mükemmelini verirmiş. Ben hayata ne verdim bilmiyorum ama bana ummadığım kadar değerli olan seni verdi. İyi ki doğdun iyi ki benimlesin. Her şeyim seni çok seviyorum.

Kalp midir insana sev diyen, yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Sevdiğim doğum günün kutlu olsun.

Bugün senin doğum günün.. İyi ki doğmuşsun.

Keşke kuru bir mesajla değil de, yanı başında gözlerinin içine bakıp kutlayabilseydim. Kocaman, sanki hiç bırakmayacakmış gibi sarılabilseydim sana…

Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı,sen nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin, iyi ki doğdun bir tanem.