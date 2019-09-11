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  3. Emsal ürüne 'fiyat farkı'na mahkemeden iade kararı

Emsal ürüne 'fiyat farkı'na mahkemeden iade kararı

Emsal ürüne 'fiyat farkı'na mahkemeden iade kararı

İstanbul'da internetten kapüşonlu kaban satın alan avukat Recep Kılınçarslan, "defolu" olduğu gerekçesiyle gönderilmeyen ürünün yerine emsal üründen fiyat farkı talep edilince yaşadığı mağduriyet sonrası açtığı davayı kazandı.

İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesindeki duruşmaya taraflardan  avukat Recep Kılınçarslan katılırken, diğer taraf ise katılmadı.
 
Duruşmada Recep Kılınçarslan, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, tüketici  sıfatıyla geçen yıl ocak ayında internetten satış yapan bir firmadan 149,90  liralık kapüşonlu kaban satın aldığını, parasını ödediği ürünün kendisine  ulaşmaması üzerine firmayı aradığını bildirdi.
Dilekçesinde, firma tarafından "ürünün ellerinde kalmadığını ve defolu  olduğunu" öğrendiğini belirten Kılınçarslan, ürünün değiştirilmesini talep  ettiğini, bunun karşılığında da 50 lira fark ödemesi gerektiğinin söylendiğini  kaydetti.
 
Kılınçarslan, "zarara uğratıldığı" için konuyu tüketici hakem heyetine  taşıdığını, şikayetçi olduğunu ancak bu talebinin Pendik Tüketici Hakem Heyeti  Başkanlığı heyetince reddedildiğini, bunun üzerine de İstanbul Anadolu 2.  Tüketici Mahkemesine başvurduğunu belirtti.
 
Davalı taraf ise dilekçesinde, ürünün "ayıplı" olduğunu tespit eder  etmez gönderimini durdurduklarını, davacıya da derhal bilgi verildiğini ifade  etti.
 
Mahkeme, "Stokları tükenmiş bir ürünü web sitesinde yayınlayan  davalının stoklarını kontrol etme yükümlülüğü olduğunu, web sitesinde yayınlamış  olduğu ürünü tüketiciye teslim edemediği görüldüğü için davacının ödediği 50  liralık fazla miktarın yasal faiziyle geri ödenmesine" hükmetti.
 
 "EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR"
 
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan avukat Recep Kılınçarslan, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, alışverişten mağdur olduğunu düşünen herkesin  hakkını araması gerektiğini söyledi.
 
 Tüketici mahkemelerinin, alışveriş mağduriyetlerinde çözüm merci  olduğuna dikkati çeken Kılınçarslan, şöyle konuştu:
 
"Ben fazla ödediğim paramı iade aldım. Vatandaşlar da kesinlikle  haklarını bırakmasınlar. Şu anda internet çağında yaşadığımız için alışverişleri  de internetten yapıyoruz. İnternet siteleri bazı insanları bu şekilde mağdur  ediyor. Büyük firmalar '100 kişiden biri dava açsa, diğer 99 tanesi yanımıza  kardır' mantığıyla hareket etmektedir. Oysa ki vatandaşlar haklarını firmadan  talep etmiş olsa, tüketici hakem heyetine gitmiş olsa bu tür mağduriyetleri  vatandaşlara yaşatmayacak. Benim aldığım ürün 150 liralık bir üründü ancak bu  başka bir gün bin liralık veya 5 bin liralık bir üründe olmuş olabilir. Bu  durumda arada oluşabilecek fiyat farkı da çok yüksek olmuş olacak. Bu tür  durumlarda lütfen haklarımızı arayalım ve bu tür firmaların yanına kar  bırakmayalım."
 
Adaletin yerini bulması ve emsal olması için böyle bir hukuki adım  attığını belirten Kılınçarslan, "Benim beğendiğim kapüşonlu kaban 150 liraydı.  Firma,  ürünün defolu olduğu ve ellerinde bulunmadığı gerekçesiyle benim haberim  olmadan paramı iade etti. Benzer bir ürün gönderilmesini istediğimde 50 lira  fiyat farkı talep etmişlerdi. Emsal ürünü fiyat farkını vererek satın aldım ve  konuyu mahkemeye taşıdım." diye konuştu.

AA
 

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