Emniyet uyardı: "Pandemi yardımı mesajlarına tıklamayın"

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hazırladığı video ile ‘pandemi yardımı’ yalanıyla dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı.

DHA'da yer alan habere göre, Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son zamanlarda artan internet ve telefon üzerinde dolandırıcılıklara karşı bilgilendirici bir video hazırladı.

Hazırlanan videoda, vatandaşlar şu şekilde uyarıldı:

“'3 bin TL pandemi yardımı’ başlığıyla gelen mesajları tıklamayın. Facebook, Instagram gibi sosyal medya hesaplarından pandemi yardımı içerikli mesajları tıklamayın. Kimlik ya da kart bilgisi vermeyin.

Para yardımı alacağınızı düşünerek verdiğiniz kart bilgileri ile internetten harcama yapıyorlar. Geri ödemesiz pandemi destek başvurusu için telefonunuza gelen uygulama linklerini açmayın. Telefonunuza virüs bulaşır. Tüm bu bilgiler de dolandırıcıların eline geçer.”