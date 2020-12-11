11 Aralık 2020 Cuma 16:41 | Son Güncelleme:
Emniyet uyardı: "Pandemi yardımı mesajlarına tıklamayın"
DHA
Emniyet ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı. Son günlerde artan "pandemi yardımı" adı altında vatandaşlara mesaj gönderildiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu mesajlara tıklanmaması konusunda vatandaşları uyaran bir video hazırladı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hazırladığı video ile ‘pandemi yardımı’ yalanıyla dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı.
DHA'da yer alan habere göre, Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son zamanlarda artan internet ve telefon üzerinde dolandırıcılıklara karşı bilgilendirici bir video hazırladı.
Hazırlanan videoda, vatandaşlar şu şekilde uyarıldı:
“'3 bin TL pandemi yardımı’ başlığıyla gelen mesajları tıklamayın. Facebook, Instagram gibi sosyal medya hesaplarından pandemi yardımı içerikli mesajları tıklamayın. Kimlik ya da kart bilgisi vermeyin.
Para yardımı alacağınızı düşünerek verdiğiniz kart bilgileri ile internetten harcama yapıyorlar. Geri ödemesiz pandemi destek başvurusu için telefonunuza gelen uygulama linklerini açmayın. Telefonunuza virüs bulaşır. Tüm bu bilgiler de dolandırıcıların eline geçer.”