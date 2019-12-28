Emine'nin ailesinden sitem: Kızımızın katilleri 6 yıldır serbest
Burdur’da 2013’te evlilik vaadiyle kandırdıkları yüzde 63 zihinsel engelli Emine Bakan’ı (16) alıkoyup gece kulüplerinde çalıştırdıkları, 12 gün sonra da başka bir birahaneye götürürken Denizli’deki trafik kazasında ölümüne neden oldukları iddia edilen 5 tutuksuz sanık, 14. kez hakim karşısına çıktı.
Emine Bakan’a ait engelli raporlarının istenmesine hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi. Sanıkların 6 yıldır dışarıda dolaştığını belirten baba Şakir Bakan ile anne Ayşe Bakan, şöyle sitem etti: “Kızımızın katilleri 6 yıldır serbest. Mahkemelere gelip gitmekten yorulduk. Sürekli rapor sorunu çıkıyor. Adalet istiyoruz.”
(DHA)