Emine'nin ailesinden sitem: Kızımızın katilleri 6 yıldır serbest

Emine Bakan’a ait engelli raporlarının istenmesine hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi. Sanıkların 6 yıldır dışarıda dolaştığını belirten baba Şakir Bakan ile anne Ayşe Bakan, şöyle sitem etti: “Kızımızın katilleri 6 yıldır serbest. Mahkemelere gelip gitmekten yorulduk. Sürekli rapor sorunu çıkıyor. Adalet istiyoruz.”

(DHA)