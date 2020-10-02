  • $7,7685
  • 9,1052
  • 476.19
  • 1146.65
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
02 Ekim 2020 Cuma 17:00 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan Hatay Valiliği'ni tebrik etti

Emine Erdoğan Hatay Valiliği'ni tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Samandağ-Arsuz arasında yapılan bisiklet yolunun görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak Hatay Valiliği'ni tebrik etti.

Emine Erdoğan, Samandağ-Arsuz arasında yapılan bisiklet yolunun görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Hatay Valiliği'ni tebrik eden Erdoğan, "Dünyanın kesintisiz en uzun bisiklet yoluyla, çevreci bir yolculuğun önünü açan Hatay Valiliği’ni tebrik ediyorum. Bu yolun, tüm dünyadaki bisiklet severler için de eşsiz Akdeniz manzarası ile önemli bir cazibe merkezi olacağına inanıyorum. Bisiklet, en çevre dostu ulaşım aracı olduğu gibi, insanın ruh ve beden sağlığı için de son derece faydalı. Güvenli bisiklet yollarının tüm şehirlerimizde çoğalmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

Trump Koronavirüs'e yakalandı... ABD krizde mi?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Şahinkaya Kanyonu'na ilgi korona döneminde ilgi arttı

Mersin'de şair ve gök bilimci Aratos'un anıt mezarının ana hatları ortaya çıkarıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.