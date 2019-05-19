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Emet'te trafik kazası: 6 yaralı

Emet'te trafik kazası: 6 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Eğirigöz Köyü Bahçeler Mevkii'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesinden Eğirigöz Köyü'ne gitmekte olan K.T., yönetimindeki 43 SE 622 plakalı otomobil, yoldan çıkara şarampole devrildi.

Kazada sürücü K.T ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.S., Ş.S., H.N.T., A.Ö. ve M.E.T. yaralandı. 
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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