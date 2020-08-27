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  3. Emeklileri soyan çeteye operasyon
27 Ağustos 2020 Perşembe 00:57 | Son Güncelleme:

Emeklileri soyan çeteye operasyon

Emeklileri soyan çeteye operasyon
DHA

Emeklilere yüzde 400 faizle para verip imzalattıkları belgelerle maaşlarına el koyan çete çökertildi. Mağdurların bilgilerinin yer aldığı gizli ajandalar ele geçirildi.

Ankara’da polise başvuran 100’den fazla emekli ve yaşlı, maaşlarına el konulduğunu belirterek şikayetçi oldu. Keçiören İlçesi’ndeki kuyumcu tabelası asılan işyerinde tefecilik yapıldığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

ALTIN FATURASIYLA GASP

Aramalarda; farklı bankalara ait birçok POS cihazı, kaşeler, altın görünümlü imitasyon takılar, emeklilere ait icra takibi evrakı, işlem kayıtlarının tutulduğu bilgisayar ve mağdurların bilgilerinin yer aldığı gizli ajandalar ele geçirildi. Çete üyelerinin özellikle emeklileri seçtikleri, paraya ihtiyacı olan yaşlılara ihtiyaçları kadar nakit para verip altın satışı yapılmış gibi belgeler ve muvafakatname imzalattıkları, böylece maaşlarının tamamına haciz koydukları saptandı. Şebekenin anaparaya yüzde 200 ila 400 lira arasında değişen oranda faiz uyguladığı, 10 bin lira için maaşlardan 40 bin lira kesinti yapıldığı ortaya çıktı. 

Ofiste çok sayıda kaşe ve mermi de ele geçirildi.  Şüpheliler ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. 

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