Emekli, dul ve yetimleri dolandırarak 20 milyon lira kazanmışlar!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 31 Temmuz'da Adana ve İstanbul'da tefecilik yaptıkları ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlediği operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Emekli, dul ve yetim maaşı alan kişilere tefecilik yöntemiyle para vereceğini söyleyip bunun karşılığında maaşların kendi hesaplarına yönlendirilmesini sağladığı ancak vadettikleri parayı vermediği iddia edilen şebekenin dolandırdığı kişilerin sayısının 77 olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden bazılarının son 4 yıllık banka hesaplarının incelendiği ve yaklaşık 20 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edildi.

Şebeke elebaşılarından olduğu öne sürülen M.Y.M'nin ev hanımı annesi A.M'nin hesabından 2 milyon lira, işsiz M.Ç'nin hesabından 4 milyon lira, O.E'nin hesabından da 5 milyon liralık işlem yapıldığı belirlendi.

Elebaşı oldukları iddia edilen A.Ş. ve M.Y.M'nin ise son 4 yılda banka hesaplarından fazla işlem yapılmadığı öğrenildi.

Zanlı A.M'nin kendisine banka hesabını oğlu M.Y.M'nin açtırdığını söylediği, M.Y.M'nin de bunu kabul ettiği ancak bütün işlemlerin yasal olduğunu söylediği öne sürüldü.

OPERASYON

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından 31 Temmuz'da haklarında yakalama kararı çıkarılan 4'ü kadın 15 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Ekiplerin etrafı güvenlik kameralarıyla izlenen ve bahçesindeki kulübelerde 10 köpek bulunan merkez Çukurova ilçesindeki lüks evde yaptıkları aramada alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyal ile iki ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

Emekli, dul ve yetim maaşı alan kişilere tefecilik yöntemiyle para vereceğini söyleyen şebekenin, bunun karşılığında maaşların kendi hesaplarına yönlendirilmesini sağladığı ancak vadettikleri parayı vermeyerek 71 kişiyi yaklaşık 7 milyon 700 bin lira dolandırdığı öne sürülmüştü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmiş, nöbetçi sulh ceza hakimliği, zanlılardan şebekenin elebaşıları olduğu ileri sürülen M.Y.M. ve A.Ş'yi tutuklamış, 4'ü ev hapsi olmak üzere 13'ünü adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı