Elvan mucizesi

Adana’da 2 yaşındaki Elvan Öztürk, 5. kattaki evinde oyun oynarken, penceredeki sinekliğin açık olduğunu fark etmeyip aşağıya düştü. Küçük kız, apartmanın zemin katındaki bir işyerinin sac olan çatısına çakıldı. Ağlama sesi üzerine durumu fark eden anne ve babası onu kurtarmak istedi, ancak başarılı olamadı. İtfaiye’nin kurtardığı küçük kızı babası sakinleştirmeye çalışırken, anne de gözyaşlarına boğuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Elvan’ın, kafatasında kırık olduğu tespit edildi. Tedavi altına alınan minik kızın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.