Elmalı crumble tarifi! Gelinim Mutfakta Elmalı crumble nasıl yapılır?

Elmalı crumble tarifi, ekran başında bulunan izleyenlerin ilgisini çekti. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta bugün yarışmacılar tatlı yapacak ve kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalışacak. Onur Büyüktopçu, elmalı crumble tarifini gelinlere verdi. Peki, evde Gelinim Mutfakta Elmalı crumble nasıl yapılır?

ELMALI CRUMBLE MALZEMELERİ NELER?

4 elma Yarım limonun suyu 1.5 çay bardağı şeker Yarım tatlı kaşığı tarçın 1 paket vanilya

Hamur için

125 gr tereyağı (küp doğranmış) 1+1/4 su bardağı un Yarım su bardağı toz şeker 1 çay bardağı esmer şeker 1 tutam tuz

ELMALI CRUMBLE TARİFİ

Meyve olarak her gün her öğün keyifle tüketebileceğiniz elma ile hazırlayacağınız tarifler. Elmaların kabuklarını soyup yarım ay şeklinde doğrayın ve geniş bir kaba alın. Limon suyu ekleyip harmanlayın. Şeker, vanilya, tarçın ilave edip iyice karıştırdıktan sonra fırın kabına yayın.

Hamur için tereyağı, un, şeker, tuzu mutfak robotunda kısa aralıklarla çalıştırarak kırıntı kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Hamur parçalarını elmaların üzerine yayın. 190 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Servis yapın.